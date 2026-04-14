お笑いトリオ「パンサー」の向井慧（40）が13日深夜放送のテレビ東京「SnowMan向井とパンサー向井のあなたの1週間、壁にしました」（月曜深夜0・30）に出演。人気絶頂の5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」の佐野勇斗（28）のプレゼント事情に絶句する場面があった。番組ではM!LKメンバーの1週間に密着。山中柔太朗は「これが佐野さんからおととしもらったプレゼントですね」と私服を紹介。「佐野さんいいニットとかくれるか