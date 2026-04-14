12日に行われた自民党大会で、陸上自衛官が制服を着用して国歌斉唱したことについて、自民党の有村総務会長は14日の会見で「誤解が生じないようにしっかりと説明責任を果たしていきたい」と表明した。有村氏は、「自民党側の発案や要請ではなく、党大会の演出等を企画している業者側から推薦が上がっていた」としたうえで、「当該業者に対して、現役の自衛官が国歌を斉唱することについて課題がないかを確認したところ、防衛省も課