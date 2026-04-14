トヨタ「エスクァイア」なぜ消滅？ 5ナンバー高級ミニバンの軌跡2026年4月10日にトヨタは、ミドルサイズミニバン「ノア／ヴォクシー」を一部改良し、5月6日に発売することを発表しました。内外装デザインや機能性、使い勝手、乗り心地などに手が加えられています。【画像】超カッコイイ！ 迫力ある！ これが「トヨタの高級ミニバン」です。画像で見る！（22枚）そんな兄弟車のノア／ヴォクシーですが、いまでも根強いファン