アイアンを打った後のターフをチェックしてみたことはあるだろうか。実はそのターフの形を見るだけで、自分のスイングが正しいかどうかが一目瞭然になる。【漫画】ターフの形でスイングがチェックできる理由を、イラストでわかりやすく解説かつて世界一に輝いた宮里藍の父であり、コーチの宮里優氏が勧めるドリルがある。ショートアイアンを使い、ボールをプレーヤーから見て左右に2つ置く。2つの間に球3個分ぐらいのスペースを空