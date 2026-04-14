日本ゴルフツアー機構（JGTO）は14日、「前澤杯 MAEZAWA CUP」（4月23〜26日/千葉県・MZ GOLF CLUB）の賞金総額を2億円に正式決定したと発表した。【写真】総額20億円超!?前澤杯のスーパーカーがヤバい同大会は、昨年末のスケジュール発表時点では「最大2億円」とされていたが、今回の発表で満額となる2億円での開催が確定した。優勝ポイントは、賞金プレミアムポイントの適用により通常より10％加算され、550ポイントとなる。実