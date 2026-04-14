俳優で画家の片岡鶴太郎(71)が14日、自身のインスタグラムを更新。自身をかたる不審なメールが送信されていることが発覚したとして注意喚起した。片岡のインスタグラムに「注意喚起」と題した文書が掲され、「現在、片岡鶴太郎関係者およびお取引先様に対し片岡鶴太郎の名前を騙った不審なメール（なりすましメール）が送信されているとの情報が寄せられております」と報告。続けて「これらのメールは、本人および弊社とは一