豪華絢爛（けんらん）な祭り屋台で知られる岐阜県高山市の「春の高山祭」が１４日、開幕した。国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録されている屋台行事や、見頃となった桜が観光客らを魅了した。中心市街地などでは、精巧な彫刻や華やかな装飾が施された屋台１２台の曳（ひ）き揃（そろ）え、屋台に供えられた人形を巧みに操る「からくり」の奉納などが繰り広げられた。夕方からは約１００個のちょうち