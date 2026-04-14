彼女が欲しい一心で自分自身としか出会えないマッチングアプリを自作したピン芸人の奈良原が、その情熱ゆえに大手ゲーム会社からオファーを受けるという、驚きの展開を明かした。【映像】モテない芸人が生んだ衝撃仕様のマッチングアプリABEMAの開局10周年記念番組『愛のハイエナ特別編 あつまれ ハイエナの森』に登場したプロダクション人力舎所属の奈良原は、「自作のマッチングアプリがまさかの世界進出!?」というテーマで