「おい、メガネ! お前ちゃんと明かり入れ!」――。生瀬勝久が、駆け出し時代にかけられた一言を振り返った。名前ではなく呼ばれた悔しさが、名前を覚えてもらえるように頑張ろうと思うきっかけになったという。生瀬勝久○「おい、メガネ! お前ちゃんと明かり入れ!」テレ東のドラマ『刑事、ふりだしに戻る』(4月17日スタート 毎週金曜21:00〜21:54 ※※初回は15分拡大で21:00〜22:09)の記者会見がこのほど、都内で行われ、濱田岳、