【モデルプレス＝2026/04/14】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日、同日発売の1st写真集『エチュード』（新潮社）の発売記念記者会見に出席。同グループのキャプテンである梅澤美波の卒業について語った。【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、透明感溢れる姿◆川崎桜「頼もしい後輩になりたい」意気込み語る5月21日に東京ドームで開催する「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」をもってグループを卒業する梅澤につ