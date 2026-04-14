【モデルプレス＝2026/04/14】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）の鈴木瞳美が4月12日、自身のInstagramを更新。ミニボトムのガーリーなコーディネートを公開した。【写真】25歳指原プロデュースアイドル「脚長くて綺麗すぎる」抜群スタイル際立つミニ丈姿◆鈴木瞳美、ミニボトムから美脚スラリ鈴木は「Princess coordinate」とコメントし、写真を公開。頭にティアラをつけ、裾がふわっと広がった