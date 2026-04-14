【モデルプレス＝2026/04/14】モデルの岩堀せりが4月13日、自身のInstagramを更新。ショップでのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】GLAYメンバーの48歳妻「アングルカッコよすぎ」鏡越しに際立つ美脚◆岩堀せり、ミニボトム×ブーツでスラリ美脚岩堀は、湯呑の絵文字を添えて写真を複数枚投稿。座る自分を鏡越しに撮影したショットや自分の足元を見下ろしたショット、ロサンゼルスで人気のアレンジコーヒー