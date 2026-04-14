『EX大衆』2026年4月15日（水）発売！ 乃木坂46 中西アルノEX大衆 表紙＆巻頭グラビアに登場！息を呑むようなギャップある魅力――。 4月8日に41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』をリリースし、5月19日からは『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を控える乃木坂46。そのメンバーである中西アルノが、4月15日発売の『EX大衆』5-6月合併号（双葉社）の表紙と巻頭グラビアを飾る。