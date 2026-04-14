丸亀警察署 香川県善通寺市のショッピングモールで家電製品3点を盗んだとして、住居不定・無職の女(53)が窃盗の疑いで14日、逮捕されました。 警察によりますと、女は2月4日午後1時50分ごろ、善通寺市のショッピングモールで炊飯器と掃除機、石油ファンヒーター(販売価格・計8万3591円)を盗んだ疑いが持たれています。 2月6日にショッピングモールの従業員から「在庫を確認していたところ