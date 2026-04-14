俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデル、女優のＫｏｋｉ，が親子ショットを披露し、母の５６歳誕生日に思いをつづった。１４日にインスタグラムで「世界一のお母さん、お誕生日おめでとう」と英文でメッセージ。母との撮影写真や愛犬とたわむれる姿を掲載した。工藤は２０００年１２月、木村拓哉と結婚。０１年の５月に長女・Ｃｏｃｏｍｉ、０３年の２月に次女でモデルのＫｏｋｉ，が誕生した。この日はＣｏｃｏｍｉ