◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１４日・甲子園）巨人は１４日から今季初めて甲子園で阪神との３連戦に臨む。東京ドームでの開幕カードは阪神に１勝２敗で負け越した。ここまで１１勝４敗で首位の阪神と７勝７敗で３位の巨人。１４日の３連戦初戦は阪神が才木、巨人は則本が先発する。巨人は今季１４試合で先取点を取った試合は４試合。１０試合は相手に先に得点を許している。初回の攻撃は現在９試合連続無得点中。