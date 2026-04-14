「靴下は破れていなかったか」3月23日から京都府南丹市の市立小に通う安達結希くん（11）が行方不明になっていた件で、懸命の捜索を続けていた京都府警は4月13日、“年齢・性別不明の遺体”を発見したと発表した。【写真を見る】「元刑事」が目撃した緊迫の瞬間実は4月2日にも警察は“自宅周辺”を捜索していた遺体は結希くんが最後に目撃された小学校から2キロほど離れた山林で見つかった。すでに死後相当な時間が経過して