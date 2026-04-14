俳優の黒木華、野呂佳代、松下洸平が14日、都内で行われたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（20日スタート毎週月曜後10：00）の制作発表会見に出演。黒木と松下が野呂の人間性を絶賛する場面があった。【写真】華やか！巻き髪姿で笑顔をみせる野呂佳代本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月