お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）が13日、日本テレビ「東野・岡村の旅猿28 〜プライベートでごめんなさい…」（月曜深夜1・29）に出演。コレクションしているモについて語った。この日は福井県を旅。「めがねミュージアム」を目指す道中、MCの東野幸治から「（めがね）何個くらい持ってるんですか？」と聞かれる場面があった。「もう60個くらいあるんじゃないですか…探したらホントに50、60個くらいあって」と苦