新学期が始まったことを受け、警視庁町田署はきょう、東京・町田市で小学1年生を対象にした交通安全教室を開きました。【写真を見る】「手を挙げ左右を確認」“ピカピカの1年生”が「ピーポくん」と横断歩道渡る警視庁町田署が交通安全教室を開催新1年生が「ピーポくん」と一緒に横断歩道渡る練習交通安全教室に参加したのは、この春に町田市の小学校に入学したばかりの新1年生たちで、道路を歩く際の基本的なルールを学びました