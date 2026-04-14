お笑いタレント、にしおかすみこ（51）が13日、自身のインスタグラムを更新。タレント仲間と左足首骨折で入院中のタレントの松本明子（60）を見舞ったことを報告した。「#松本明子 さん#宮島咲良ちゃんと骨折のお見舞いへ」とタレントの宮島咲良と松本の病院を訪れたことを明かし、スリーショットを公開した。「きっとたくさんの方がお見舞いに来られて、そのたびに丁寧に経緯をお話しされているんだろうなあ」とにしお