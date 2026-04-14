東京・葛飾区内のグループホームに勤める男が60代の入居者の女性のキャッシュカードを使って450万円あまりを引き出したとして、警視庁に逮捕されたことが分かりました。捜査関係者によりますと、横領と窃盗の疑いで逮捕されたのは、千葉県松戸市の会社員・稲見桂太朗容疑者（43）です。稲見容疑者は、去年、勤務する葛飾区内のグループホームに入居していた60代女性のキャッシュカードで、コンビニのATMなどから現金466万円を引き