ＰＫＳＨＡＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙが４営業日ぶりに反発している。同社は１３日、クレディセゾンとＡＩ審査モデルを共同開発したことを明らかにしており、これが材料視されているようだ。 クレセゾンの審査ノウハウをもとに、パークシャのＡＩモジュールをフリーローン保証審査向けにカスタマイズすることで、審査時間の削減及び与信枠の最適化につながるＡＩソリューションを構築。同モデル