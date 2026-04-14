ペイクラウドホールディングスは後場急落し、年初来安値を更新した。きょう午後１時ごろ、２６年８月期第２四半期累計（２５年９月～２６年２月）の連結決算を発表した。売上高が４７億２３００万円（前年同期比２．４％減）、営業利益が３億２７００万円（同１９．１％減）だったとしており、業況を嫌気した売りが出ている。キャッシュレスサービス事業は増収増益だったものの、デジタルサイネージ関連