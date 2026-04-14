株式会社ケンコー・トキナーは、「SAMYANGレンズキャッシュバックキャンペーン」を4月20日（月）から開始する。 期間中にSAMYANG（サムヤン）ブランドの対象レンズを購入し、申し込むことで、最大3万3,000円分がVISAギフトカードで還元されるキャンペーン。 応募は、キャンペーン特設ページからダウンロードできる所定の応募用紙で行う。 キャンペーン名 SAM