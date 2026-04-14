マンチェスター・ユナイテッドに所属するアルゼンチン代表DFリサンドロ・マルティネスの退場判定が物議を醸している。プレミアリーグ第32節が現地時間13日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドは本拠地『オールド・トラッフォード』でリーズと対戦した。ノア・オカフォーにネットを揺らされて前半を2点ビハインドで終えると、後半開始早々の54分にL・マルティネスが退場。数的不利の中、69分にカゼミーロが1点を返したが追