韓国で外国人労働者を相手に高圧エアガンを噴射し、臓器に重傷を負わせた疑いが持たれている業者代表に対し、警察が強制捜査に乗り出した。【画像】韓国人が外国人労働者を虐待…フォークリフトで持ち上げ大爆笑4月14日、警察などによると、京畿（キョンギ）南部警察庁広域捜査隊は同日午前8時頃から捜査官20人を投入し、京畿道華城市郷南邑（ファソンシ・ヒャンナムウプ）にある60代の男が経営するメッキ工場などの家宅捜索を行っ