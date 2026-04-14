バルセロナに所属するFWラミン・ヤマルが、チャンピオンズリーグ（CL）のアトレティコ・マドリード戦に向けた前日会見に出席した。13日、スペイン紙『アス』が伝えている。2014−15シーズンを最後にビッグイヤーから遠ざかっているバルセロナは、CLノックアウトフェーズ・ラウンド8でアトレティコ・マドリードと相見えたなか、公式戦14連勝中だった『カンプ・ノウ』で行われた先の1stレグで、0−2と先勝を許してしまう。加えて