バイエルンがニューカッスルに所属するイングランド代表FWアンソニー・ゴードンに関心を寄せているようだ。13日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。ブンデスリーガのシーズン最多得点記録を更新するなど欧州屈指の破壊力を誇るバイエルンだが、今夏の移籍市場では攻撃陣の拡充を目指している模様。コロンビア代表FWルイス・ディアスのバックアッパー兼競争相手にもなり得る一線級のアタッカーを求めており、ゴー