ポプラ [東証Ｓ] が4月14日後場(14:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比26.0％減の3億0500万円になり、27年2月期も前期比15.1％減の2億5900万円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比40.4％減の2800万円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の1.6％→0.6％に悪化した。 株探ニュース