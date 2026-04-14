ＪＭＡＣＳ [東証Ｓ] が4月14日後場(14:00)に決算を発表。26年2月期の経常利益(非連結)は前の期比4.8倍の5.4億円に拡大したが、27年2月期は前期比33.5％減の3.6億円に落ち込む見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を10円→15円(前の期は10円)に増額し、今期も15円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の経常利益は前年同期比3.7倍の1.6億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.5％→9.