ツインバード [東証Ｓ] が4月14日後場(14:00)に決算を発表。26年2月期の経常損益(非連結)は8億9600万円の赤字(前の期は4200万円の黒字)に転落したが、27年2月期は7500万円の黒字に急浮上する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の経常損益は4億3200万円の赤字(前年同期は3億8900万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の11.9％→-17.5％に急悪化した。 株探ニュース