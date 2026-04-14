14日14時現在の日経平均株価は前日比1297.84円（2.30％）高の5万7800.61円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は870、値下がりは641、変わらずは60。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を517.71円押し上げている。次いでＳＢＧ が353.99円、東エレク が99.56円、キオクシア が85.18円、イビデン が36.47円と続く。 マイナス寄与度は35.4円の押し下げでファストリ がトップ。以下、三菱商 が7.64