松竹 [東証Ｐ] が4月14日後場(14:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常損益は63.4億円の黒字(前の期は25億円の赤字)に浮上したが、27年2月期の同利益は前期比44.8％減の35億円に落ち込む見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を30円→40円(前の期は30円)に増額し、今期は前期の特別配当を落とし、普通配当30円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比56.7％減の7.3億円