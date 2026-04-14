2026年4月13日、香港メディア・香港01は、日本から香港に到着した男が代替喫煙製品の密輸で実刑判決を受けたと報じた。記事によると、香港税関は11日、日本から到着した男の手荷物から電子たばこや加熱式たばこなど1万8400本を発見。通報を受けた衛生署控煙酒弁公室が男を逮捕・起訴し、13日に西九龍裁判法院で禁錮3カ月の即時実刑判決が言い渡された。記事は、衛生署がこの判決を歓迎する姿勢を示すとともに、市民や旅行者に対し