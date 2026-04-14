俳優の黒木華（３６）が１４日、都内で行われた、２０日スタートのフジテレビ系主演ドラマ「銀河の一票」（月曜、後１０・００）の制作発表に、共演の野呂佳代（４２）、松下洸平（３９）と出席した。政治素人のスナックママが政界を追い出された主人公から誘いを受け、都知事を目指す物語。都知事になってほしい人を問われ、黒木と松下は「野呂さん」と挙げた。黒木は「野呂さんはちゃんと信念をお持ちで、きちんと話に向き合