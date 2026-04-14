乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が14日、都内で行われた1st写真集『エチュード』（新潮社）発売記念会見に登場した。【全身ショット】流石です…ミニスカ白ワンピで美脚を見せつけた川崎桜東京ドームにて5月19日・20日・21日に『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を控える乃木坂46。最終日にキャプテンの梅澤美波の卒業コンサートを控える中、川崎は「梅澤さんの最後の現場が1つずつ終わっていくのを、最近実感していて