14日の阪神アーバン競馬（園田競馬）4R（ダート820メートル、12頭立て）でメイショウボヌール（牝5＝森沢、父ミッキーアイル）に騎乗した新人の高橋洸佑（こう、18＝保利平）がデビュー戦で初勝利をマークした。兵庫所属騎手の初騎乗初勝利は昨年の米玉利燕三以来。ゲートでは「緊張した」というが、森沢友貴師（52）からの「減量を生かして2、3番手につけるように」との指示を忠実に遂行し、道中は2番手を追走。直線での追い