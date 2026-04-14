「ドジャース４−０メッツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は４打数無安打１死球に終わり、試合後のクラブハウスでは患部に湿布を貼る処置を受けた。球場が大ブーイングに包まれたのは初回の第１打席。３球目が右肩甲骨付近を直撃した。思わず「いたっ！」と絶叫し、激痛に表情をゆがめた。一塁塁上では右腕をぐるぐる回して問題がないかを確認。スミスのタイムリーで生還後はベンチでトレーナーと言葉を