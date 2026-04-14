サンマの資源管理を話し合う国際会議が始まりました。日本は漁獲枠の1割削減を求めます。大阪で始まった国際会議には、日本や中国、ロシアなど9つの国と地域が参加します。日本は資源量の回復を図るため、サンマの漁獲枠について「1割削減」を求める方針です。去年、日本のサンマの漁獲量は前の年の1.7倍程度まで増えましたが、直近のピークと比べると5分の1程度と依然、漁獲量は低迷しています。一方、中国などは事前の資源評価に