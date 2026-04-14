◇ナ・リーグドジャース4−0メッツ（2026年4月13日ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が13日（日本時間14日）、本拠でのメッツ戦の試合前に守護神、エドウィン・ディアス投手（32）の状態に言及した。ディアスは10日（同11日）のレンジャーズ戦で7−4の9回に登板。2ランを浴びるなど、1回4安打3失点と精彩を欠き、直球の球速も低下していた。翌11日（同12日）の同戦は6−3の9回、セーブ機会だった