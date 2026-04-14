卓球の団体戦で行われる世界選手権（２８〜５月１０日、ロンドン）に出場する日本代表が７日、都内の味の素ナショナルトレーニングセンターで合宿を公開した。パリ五輪代表の張本智和（トヨタ自動車）は、「岸川監督に『世界ランクを見て僕に気を使ってエースで使う必要はないですよ。相手を見て松島（輝空）をエースで使ってもらって大丈夫です』と話している。そこは前回との違いかな」と、気持ちの変化を明かした。今回で団