【イヤホンスタンド BHS-ES130】 4月発売 価格：オープン（参考価格：5,480円） ビーズが展開するゲーミング家具ブランド「Bauhutte（バウヒュッテ）」は「イヤホンスタンド BHS-ES130」を4月に発売する。価格はオープン（参考価格：5,480円）。 「イヤホンスタンド BHS-ES130」は、有線イヤホンの設置に特化し、スムーズな着脱をサポート