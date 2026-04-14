【ニュースシネマパラダイス】どうも！有村昆です。急性の全身感染症であるはしかの感染者が増加しています。東京都では１３日に新たに２人の感染が報告されました。昨年の感染者は３４人だったにもかかわらず、今年はすでに１０９人と急増しています。非常に感染力が強いウイルスですので、日頃の基本的な感染対策から気をつけたいところですね。さて、そんなニュースに関連し、今週は伝染病・ペストが猛威を振るった時代を生