Image: KING's BARREL こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。「スコッチウイスキーに存在しえない味」と聞くと、やはり気になってしまいます。ノルウェー産の希少なリミテッドウイスキー「BIVROST Heimdallr（ヘイムダル）」には、まさにそんな「スコッチとは一線を画す理由」があるんです。スコットランドではNO。ノルウェーではOK