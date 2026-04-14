【ケムコRPGセレクション Vol.15】 7月30日 発売予定 価格：4,980円 CEROレーティング：B（12才以上） ケムコは、プレイステーション 5用RPG「ケムコRPGセレクション Vol.15」を7月30日に発売する。価格は4,980円。 本作は、ケムコが手がけたRPGの4タイトルが1本で楽しめる、お得なパッケージソフトの第15弾。収録タイトルである、ダウンロ