Image: TIMEX NASAの月有人飛行ミッション「アルテミスII」で、宇宙船「オリオン」が無事帰還を果たして大きな話題となっていますが、今のところ人類最後の有人月面着陸は、1972年のアポロ17号まで遡ります。もう50年以上も前のことで、それだけにアルテミスや今後の月探査にかかる期待も高いわけですね。ディテールに月への憧憬が Image: TIMEX