爽やかで季節感のある着こなしを楽しみたいなら、デザインや素材だけでなくカラーにも注目してみて。とくに「ブルー」は軽やかな印象で、今から夏まで活躍してくれそうです。【GU（ジーユー）】でも、思わず手に取りたくなりそうな可愛いブルーのトップスが登場している様子。シャツやブラウスなど、ブルーが可愛いトップスをピックアップしてご紹介します。 体型カバーも期待できるふ