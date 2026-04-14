優勝候補アル・ヒラルを撃破したアル・サッドが準々決勝で神戸と対戦するヴィッセル神戸のAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズ準々決勝の対戦相手が決定した。アル・サッド（カタール）が優勝候補筆頭と目されていたアル・ヒラル（サウジアラビア）を撃破。SNS上では「マジで？」「まさかのそっちか」と大きな反響が沸き起こっている。準々決勝は日本時間4月17日、サウジアラビアのキング・アブドゥッラー・