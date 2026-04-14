【オーガスタ（米ジョージア州）１３日＝星野浩司】男子ゴルフのメジャー初戦、マスターズは１２日に幕を閉じた。２０２１年大会覇者の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は通算５アンダーで１２位。６０台は最終日の６９のみと不完全燃焼に終わった。それでも４日間で優勝したロリー・マキロイ（３６）＝英国＝に次ぐ２位、出場１５回目で自身最多の２１バーディーを奪取。クラブ選びやパット時の新たな取り組みなど細部まで追求し